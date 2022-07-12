В Алматы ввели обязательное ношение масок из-за роста числа заражений COVID

Акимат Алматы сообщил о введении в городе дополнительных мер в связи с ростом случаев заражения COVID-19. В их числе - обязательное ношение масок в закрытых учреждениях, в общественном транспорте.

Среди других мер - перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работу, перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации и беременных на дистанционную форму работы.

Также рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

За прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 482 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в столице Казахстана - 123, в Алматы - 205

Всего к этому дню в стране подтверждено 1 310 370 случаев.

В "желтой" зоне по темпам распространения вируса находится Алматы. Остальные города и регионы - в "зеленой" зоне.

Увеличение числа заразившихся COVID-19 в Казахстане начало наблюдаться с конца июня, когда впервые с марта за сутки было зафиксировано более 100 случаев положительного ПЦР-теста на ковид. В правительстве тогда заявили, что критической ситуации нет, но допустили возвращение масочного режима.

Источник: Радио Азаттык