Почему АФК не допускает команды Кыргызстана к участию в Кубке чемпионов?

Неудачно выступили футбольные клубы Кыргызстана - "Дордой" (Бишкек) и "Нефтчи" (Кочкор–Ата) в розыгрыше Кубка Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Обе наши дружины в своих отборочных группах заняли третьи места и не смогли попасть в финальный этап этого турнира.

Обидно в первую очередь за "Дордой". Эта дружина более десяти раз становилась чемпионом Кыргызстана, в нулевые годы завоевывала Кубок президента АФК (этот турнир больше не проводится), входит в первую сотню лучших команд нашего континента. А вот в розыгрыше Кубка Азиатской футбольной конфедерации "Дордою" катастрофически не везет. Хотя, дело, конечно, не в отсутствии удачи, а в мастерстве игроков. Самые талантливые футболисты этой дружины давно выступают за рубежом. Они готовы за две–три тысячи долларов (в лучшем случае за пять тысяч) сражаться хоть у черта на куличках. Эту порочную практику поощряют руководители клубов и тренеры. Им накладно платить футболистам высокие гонорары. В итоге уровень национального чемпионата откровенно низкий, а наши обескровленные команды не могут составить конкуренцию зарубежным соперникам.

Именно поэтому "Дордой" в предварительном турнире розыгрыша Кубка АФК на своем поле (!) проиграл не очень сильному "Копет–Дагу" из Туркмении со счетом 0:1 и довольствовался ничьей во встрече с таджикским "Худжантом" (0:0).

"Нефтчи" предварительные матчи розыгрыша кубка провел в Душанбе. Нефтяники уступили "Алтын–Асыру" из Туркмении (0:1), и разошелся с миром в поединке против душанбинского "Памира" ЦСКА - (0:0)

Теперь, наверное, понятно, почему АФК не допускает команды Кыргызстана к участию в главном клубном турнире Азии - Кубке чемпионов: силенок у наших дружин маловато.

А на прошлой неделе завершились четвертьфинальные матчи розыгрыша Кубка Кыргызстана. Бишкекская "Алга" победила "Кара–Балту" со счетом 5:3, "Абдыш–Ата" (Кант) выиграла у бишкекского "Илбирса" (3:0), "Нефтчи" (Кочкор–Ата) разгромил "Нур–Баткен" - (3:0), а футболисты ошского "Алая" взяли верх над земляками из команды "Каганат" - 2:1.

В полуфинале встретятся "Алга" и "Абдыш–Ата" (14 июля, повторный поединок 26 июля), в эти же дни выявят между собой сильнейшего - "Алай" и "Нефтчи". Финал запланирован на 31 августа.

Упорная борьба развернулась и в чемпионате страны. Лидером турнира стала кантская "Абдыш–Ата". Эта команда сейчас укомплектована самыми мастеровитыми футболистами нашей республики, ими руководит опытный тренер из Нидерландов, выходец из Турции Жейлан Арикан. Кажется, руководитель клуба "Абдыш–Ата" Советбек Сакебаев понял, что в футболе (даже нашем - слабом и не очень интересном!) невозможно достичь успехов без серьезных усилий и финансовых вложений. "Абдыш–Ата" сейчас на семь очков опережает своего ближайшего преследователя - бишкекский "Илбирс", на третьем месте "Нур–Баткен". А записные лидеры - "Алай", "Нефтчи", "Алга" - затерялись в середине турнирной таблицы. "Дордой" вообще попал в число аутсайдеров. Такого еще в нашем горемычном первенстве не бывало.