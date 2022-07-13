В Бишкеке ранее разыскиваемый милицией мальчик вернулся домой

Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что 8 июля 2022 года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы Т.Ж. с просьбой об оказании содействия в поиске ее сына Б.У. 2009 года рождения, который 8 июля 2022 года вышел из дома по улице Андижанской и больше не вернулся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и сразу же были начаты все необходимые поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего несовершеннолетнего Б.У.

11 июля 2022 года ранее пропавший несовершеннолетний Б.У. вернулся домой в целости и сохранности. Сотрудниками милиции в целях безопасности несовершеннолетнего, была проведена разъяснительная и профилактическая беседа с родителями.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента.