11 медалей завоевали кыргызстанцы на соревнованиях Maxima Masters в Москве

Успехи бишкекских спортсменов на международных соревнованиях

Спортсмены специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по конному спорту приняли участие на международном соревновании "Maxima Masters", которое проходило в городе Москва.

Соревнования проходили по дисциплине конкур и помимо наших всадников принимали участие спортсмены из России, Узбекистана.

Для наших спортсменов турнирные выходные оказались очень продуктивными. Они завоевали 11 медалей.

Галимов Ринат собрал в свою копилку –2 бронзовых, 2 серебряных и 1 золотую медаль.

Сабитов Камиль - 2 бронзовых, 1 серебряную и 1 золотую медаль.

Тряпицин Андрей - 2 серебряных и 1 золотую медаль.

В данное время наши всадники готовятся к очень ответственному и важному турниру - Чемпионату Евразии.

До этого первые три этапа чемпионата проходили в Ташкенте, Бишкеке и Алматы. Пятый этап, заключительный будет проходить в начале августа также в Москве.