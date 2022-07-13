Погода
$ 82.37 - 83.37
€ 84.47 - 85.47

ВОЗ признает третий пол на официальном уровне

351  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что "пол не ограничивается только мужчинами или женщинами". Об этом говорится в официальном заявлении организации.

В ВОЗ объявили, что таким образом "выходят за рамки" бинарных терминов, признавая "гендерное и сексуальное разнообразие".

Авторы документа объяснили свое решение увеличением использования "проснувшегося" гендерно-нейтрального нарратива не только в социально-общественной жизни, но и в сфере здравоохранения.

Изменения коснутся гендерных рекомендаций, которые были опубликованы в 2011 году и используются чиновниками от здравоохранения. Пока неясно, что именно будет сказано в новых рекомендациях ВОЗ, но агентство объяснило причины изменений на своем сайте.

"Руководство ВОЗ будет выходить за рамки небинарных подходов к гендеру и здоровью и признавать гендерное и сексуальное разнообразие или концепции, согласно которым гендерная идентичность существует в континууме и пол не ограничивается мужским или женским", - говорится в заявлении.

В издании Daily Mail отметили, медицинские эксперты считают этот шаг "ненаучным" и "тревожным". Эксперт по акушерству из Университета Ковентри, профессор Дженни Гэмбл назвала изменения ВОЗ "проблематичными".

"Этот отказ от базовой биологии - ошибка. Биология является ключевым фактором, определяющим здоровье и болезнь. Отсутствие четкого понимания основ биологии открывает двери для целого ряда проблем, включая очень плохое информирование о здоровье, а также искажение данных", - сказала она.

Кроме того, эксперт в области сестринского дела и акушерства из Университета западного Сиднея, доктор Карлин Гриббл сказала, что заявление ВОЗ является ненаучным.

"Формулировка о том, что существует не только мужской и женский пол, вызывает беспокойство. На сайте говорится, что руководство обновляется "в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития". Однако нет никаких новых научных данных, свидетельствующих о том, что существует более двух полов", - сказала она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420394
Теги:
ВОЗ, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  