Ученые нашли способы стать счастливее

Крепкие социальные связи назвали основной причиной психической устойчивости. Об этом сообщает издание CNet.

Журналисты медиа изучили исследования различных ученых и перечислили основные критерии счастливой жизни. По их словам, в первую очередь на счастье влияют крепкие социальные связи - на это указывают специалисты Гарвардского университета. Выяснилось, что люди с крепкими отношениями счастливее, физически и психически здоровее, чем те, кто не так часто общается с окружающими.

Также одним из способов стать счастливее специалисты назвали привычку обращать внимание на положительные стороны жизни.

"Смысл в том, чтобы научить свой ум ориентироваться на те аспекты вашей жизни, которые приносят пользу", - заявила исследователь Эмилиана Саймон-Томас.

Также ученые посоветовали прибегать к практике добрых дел - говорить окружающим комплименты, помогать пожилым людям переходить через дорогу и прочее.

В материале говорится, что такие упражнения, как медитация, которые учат ваш мозг сосредотачиваться на настоящем, а не на прошлом или будущем, могут усилить чувство самопринятия.

"Идея состоит в том, чтобы присутствовать - не осуждать свои эмоции, а распознавать их", - подчеркнула профессор психологии Университета Британской Колумбии Элизабет Данн.