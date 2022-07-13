71 процент бишкекских студентов находится в зоне риска пищевых отравлений

71 процент бишкекских студентов регулярно употребляют фастфуд и более половины из них считают такую пищу вкусной. Эти цифры говорят о том, что молодежь находится в зоне риска пищевых отравлений, желудочно-кишечных и системных заболеваний. Более того, если ситуация не изменится к лучшему, в будущем Кыргызстан столкнется с еще одной проблемой, характерной для США и Европы, – проблемой избыточного веса у населения.

Результаты масштабного исследования пищевых привычек у бишкекских студентов озвучила общественности доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой Бишкекского международного медицинского института Альфия Самигуллина.

Автор исследования и руководитель исследовательской группы, состоящей из 16 студентов БММИ, рассказала, что в данном социологическом опросе приняли участие 500 парней и девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Это студенты КГМА, КРСУ, КТУ имени Раззакова и КГУСТА. Ребятам предложили ответить на вопросы анкеты. Большинство с удовольствием пошли на контакт. Учащимся не нужно было указывать свои имя, фамилию, номер группы. Важно было просто честно ответить на поставленные вопросы, что заняло не более пяти минут. Студентов заверили, что нигде, кроме как в научной работе, данные исследования использоваться не будут.

Результаты тестирования показали, что 71 процент опрошенных употребляют фастфуд регулярно. Причем, 56 процентов опрошенных едят фастфуд, потому что считают такую еду вкусной и модной. 43 процента отдают ему предпочтение, так как эта еда экономит время. 14 процентов студентов экономят и выбирают фастфуд из-за его стоимости. А 6 процентов признали, что уже имеют зависимость от фастфуда.

Неутешительные цифры говорят о том, что все эти люди находятся в зоне риска пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний и системных заболеваний.

"Мы имеем дело с очень нехорошей тенденцией. Половина наших студентов регулярно употребляют несбалансированную пищу. 40 процентов из них женщины, 60 – мужчины. Это сигнал о том, что молодежи надо всерьез задуматься о своем здоровье", - рассказала Альфия Самигуллина.

Исследователи посмотрели также на то, в каком количестве и как часто молодые люди употребляют напитки с избыточным содержанием сахара и кофеина, которые грозят возникновением сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

"Мы хотели понять, как много студентов пьют сладкие газированные напитки, и нектары. Оказалось, что это 43 процента опрошенных. 66 процентов делают это регулярно – раз или более в день. Около 10 процентов регулярно употребляют алкогольные напитки. 33 процента студентов находятся в зоне риска сердечно-сосудистых, легочных заболеваний, и рака из-за регулярного курения. 84 процента опрошенных отметили, что ведут активный образ жизни. Однако только 25 процентов признались, что занимаются спортом. Но регулярно это делает лишь 6 процентов опрошенных", - добавила Альфия Самигуллина.

Выводы, сделанные на основе исследования, тревожны. Молодые люди через 5-10-15 лет могут столкнуться и с ожирением, и сахарным диабетом.

81 процент парней и девушек не владеет объективной информацией о состоянии своего здоровья и не проходят регулярных медицинских осмотров. Регулярные медосмотры посещает лишь 19 процентов студентов.

"Тревожит то, что 66 процентов опрошенных не хочет менять свои привычки и отказываться от вредного питания в пользу полезной пищи. Запрещать что-либо бесполезно. Это не работает. Хотя, конечно же, на этикетках продуктов питания должна быть информация, рассказывающая о том, насколько такая еда вредна. Вообще нужно больше говорить о проблеме. Дозированная информация остается в памяти. Наш институт пропагандирует концепцию снижения вреда – комплексный подход, учитывающий фактор зависимости человека от курения, алкоголя, сахара, калорийной пищи. В основе концепции – метод "мягкой силы", при котором вместо запрета человеку предлагается выбор: заменить вредный продукт менее вредной альтернативой. Если же ничего не делать, Кыргызстан в скором времени столкнется еще и с проблемой, характерной для США и стран Европы. Это большое количество населения с избыточной массой тела", - добавила Альфия Самигуллина.