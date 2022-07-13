В Бишкеке изменены маршруты общественного транспорта

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры еженедельно заседает межведомственная комиссия по рассмотрению маршрутов общественного транспорта. В этот раз рассмотрено пять вопросов.

По результатам решено частично изменить схему движения микроавтобусного маршрута №106 ОсОО "Элек" на участке улицы Жунусалиева-Жаманбаева-Ч.Айтматова в восточном направлении.

По обращению муниципального территориального управления №21 частично изменена схема движения микроавтобусного маршрута №192 ОсОО "Совет Бригады" по Объездной, улице Ибраимова,2, улице Эмгекчил,15 до Ибраимова, 3.

По обращению муниципального территориального управления №4 частично изменена схема движения микроавтобусного маршрута №135 ОсОО "Трансгруппкоммуникейшн" следуя по улице Ак Марал на Чортекова, Куйукова, Ак Тан, Камбар Ата, Садыбакасова, Эр-Тайлак далее по своей схеме.

По итогам обсуждения принято решение временно изменить схему движения микроавтобусного маршрута №135 до завершения ремонтных дорог по улице Ак-Марал, .Ак-тан, .Куюкова, Чортекова, Жайыл Баатыра.

Также, поступило обращение Новопавловского айыл окмоту оставить без изменения схему движения микроавтобусного маршрута №169 в жилом массиве "Ак-Ордо" 498 контуре. По итогам принято решение организовать выездную комиссию на место и перенести данный вопрос на следующую комиссию.