Экс-советник Трампа признал планирование госпереворотов в других странах

Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что помогал планировать государственные перевороты в других странах, пишет "Интерфакс".

"Как человек, который помогал планировать государственные перевороты, не здесь, а в других местах, это требует много работы", - заявил Болтон в интервью телеканалу CNN.

На просьбу ведущего уточнить, о каких госпереворотах шла речь, Болтон упомянул неудачную попытку государственного переворота в Венесуэле в 2019 году. При этом он добавил, что правительство США не имело к этому "особого отношения".