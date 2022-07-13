Погода
$ 82.37 - 83.37
€ 84.47 - 85.47

Экс-советник Трампа признал планирование госпереворотов в других странах

547  0
- Умар Тамашев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что помогал планировать государственные перевороты в других странах, пишет "Интерфакс".

"Как человек, который помогал планировать государственные перевороты, не здесь, а в других местах, это требует много работы", - заявил Болтон в интервью телеканалу CNN.

На просьбу ведущего уточнить, о каких госпереворотах шла речь, Болтон упомянул неудачную попытку государственного переворота в Венесуэле в 2019 году. При этом он добавил, что правительство США не имело к этому "особого отношения".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420400
Теги:
переворот, США, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  