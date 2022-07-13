В Бишкеке появится шахматная аллея

В Бишкеке на территории Первомайского района установят столы для игры в шахматы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В центре столицы благоустроят зону, которая будет выполнена в стиле шахматной аллеи.

На объекте будут предусмотрены условия для доступа маломобильных граждан, установят скамейки и урны.

В ближайшее время будет определено месторасположение, а эскизы аллеи уже проектируются.

На такой шахматной площадке смогут проводить время любители настольных игр, также в будущем планируются проводить турниры и мастер-классы по игре в шахматы среди взрослых, школьников и дошкольников".