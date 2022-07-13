Мэрия сообщила, куда звонить, если вы стали свидетелем кражи мусорного бака

Сотрудники отдела благоустройства и эксплуатации дорог муниципального предприятия "Тазалык" начали работу по покраске контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"По Первомайскому району покрашено 126 контейнеров и 16 контейнерных площадок.

По Ленинскому району - 168 мусорных контейнеров и 17 контейнерных площадок. По Свердловскому району 200 мусорных баков и 30 контейнерных площадок.

Дорогие горожане! Убедительно просим бережно относиться к контейнерам. Если вы стали свидетелями фактов кражи, поломки колес и мусорных баков, просим отправлять фото или видео на WhatsApp: 0707486162".