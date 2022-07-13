В Южной Корее предложили изучить водную сферу в Кыргызстане

Правительственная делегация Кыргызской Республики во главе с начальником управления политических и экономических исследований администрации президента Кыргызской Республики Алмазом Исановым провела встречу с руководством корпорации водных ресурсов "K Water" (Республика Корея). Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

По данным пресс-службы, стороны обсудили основные направления сотрудничества по управлению водными ресурсами, внедрению новых технологий в водопользовании, ирригации, строительстве и эксплуатации водохранилищ, малых гидроэлектростанций.

"Упомянутые технологии улучшат обеспечение населения питьевой водой (в регионах) и будут способствовать регулированию сброса воды.

Начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Кыргызской Республики Алмаз Исанов отметил, что действующий глава Кыргызской Республики придаёт большое значение вопросу рационального использования имеющегося потенциала водных ресурсов страны.

"Кыргызская Республика заинтересована к переходу к научному подходу водорегулирования. В этом контексте водная сфера может стать одним из ключевых направлений сотрудничества с Республикой Корея", - отметил он.

В свою очередь корейская сторона предложила создать экспедиционную группу для комплексного изучения данной сферы в Кыргызской Республике и обмена опытом на уровне экспертов.

По результатам встречи достигнута договоренность о подписании Меморандума о взаимопонимании в ходе визита представителей корпорации "K Water" в Кыргызскую Республику в конце июля текущего года".