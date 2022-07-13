Стоимость ПЦР-анализа в ДПЗиГСЭН снижена до 490 сомов

ПЦР-анализ, в том числе на COVID-19, в Департаменте профилактики заболевания и госсанэпиднадзора теперь можно сдать всего за 490 сомов. Об этом сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации Министерства здравоохранения КР.

"Стоимость за одно ПЦР-исследование для удобства граждан снижена с сегодняшнего дня, и пока только в лабораториях ДПЗиГСЭН. Раньше цена составляла 788 сомов.

Также напоминаем, бесплатное проведение ПЦР-теста полагается категории граждан, имеющих право на бесплатное получение медико-санитарной помощи по социальному статусу. В том числе:

Участники Великой Отечественной Войны

Инвалиды Великой Отечественной Войны и Баткенских событий

Ветераны труда в возрасте старше 70 лет

Пенсионеры в возрасте старше 70 лет

Лица, награжденные орденами "Баатыр эне"

Лица с ОВЗ – инвалиды I и II групп вследствие трудового увечья, профессионального или общего заболевания

Лица с ОВЗ по зрению и слуху

Лица с ОВЗ с детства

Дети с ОВЗ в возрасте до 18 лет

Лица, живущие с ВИЧ/СПИДом

Дети до 6 лет

Дети-сироты

Дети из малообеспеченных семей в возрасте до 16 лет"

Прием анализа ежедневно с 8.30 - 15.00 ч.

Выдача результатов в тот же день с 18.00- 21.00 ч".