Стоимость ПЦР-анализа в ДПЗиГСЭН снижена до 490 сомов

ПЦР-анализ, в том числе на COVID-19, в Департаменте профилактики заболевания и госсанэпиднадзора теперь можно сдать всего за 490 сомов. Об этом сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации Министерства здравоохранения КР.
"Стоимость за одно ПЦР-исследование для удобства граждан снижена с сегодняшнего дня, и пока только в лабораториях ДПЗиГСЭН. Раньше цена составляла 788 сомов.
Также напоминаем, бесплатное проведение ПЦР-теста полагается категории граждан, имеющих право на бесплатное получение медико-санитарной помощи по социальному статусу. В том числе:
Участники Великой Отечественной Войны
Инвалиды Великой Отечественной Войны и Баткенских событий
Ветераны труда в возрасте старше 70 лет
Пенсионеры в возрасте старше 70 лет
Лица, награжденные орденами "Баатыр эне"
Лица с ОВЗ – инвалиды I и II групп вследствие трудового увечья, профессионального или общего заболевания
Лица с ОВЗ по зрению и слуху
Лица с ОВЗ с детства
Дети с ОВЗ в возрасте до 18 лет
Лица, живущие с ВИЧ/СПИДом
Дети до 6 лет
Дети-сироты
Дети из малообеспеченных семей в возрасте до 16 лет"
Прием анализа ежедневно с 8.30 - 15.00 ч.
Выдача результатов в тот же день с 18.00- 21.00 ч".