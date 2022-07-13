Школьная реформа. Бейшеналиеву советуют создать общественную комиссию

Новые назначения директоров школ в Кыргызстане путем конкурса полностью не могут быть защищены от коррупционных рисков. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, необходимо привлекать гражданских активистов.

"То, что конкурс директоров школ необходим я полностью согласен, но чтобы вновь избежать общественной критики я предлагаю создать государственно-общественную комиссию, куда войдут как представители Минобразования, так и общественные деятели. Также не мешало бы включить туда и представителей родительских комитетов. Данная комиссия по завершению конкурса сможет дать объективную оценку результатам тестирования, что несомненно вызовет больше доверия у населения. Думаю, главе Минобразования стоит подумать над моим предложением. Если нужны будут активисты и общественные деятели, то я готов предоставить список", - сказал Усупов.