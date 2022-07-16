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Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

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- Анастасия Карелина
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Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает горожан и гостей столицы посетить один из музыкальных вечеров под открытым небом. Сегодня, 16 июля, поклонников классики ждет концерт "Молодая опера – Молодой балет".

Начало в 20 часов.

В воскресенье, 17 июля, всех ждет концерт солистов оперы. Концертмейстер – заслуженная артистка Кыргызской Республики Юлия Бабич.

Начало в 20 часов.

21 июля театр приглашает на концерт струнного камерного оркестра.

Начало в 20 часов.

22 июля всех вновь ждут на концерте "Молодая опера – Молодой балет".

Начало в 20 часов.

Музыкальные вечера проходят у арки театра со стороны сквера "Театральный".

В филиале столичной "Галереи М" и АртХолле продолжает работу международная выставка "Мы вместе".

Свои работы представили художники Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Поклонники искусства живописи могут увидеть и оценить картины Араншы Шаржанова, Шавката Маматкаримова, Руслана Ибраимова, Бахрамжана Темирова и Азамата Абакирова.

В экспозицию вошло 40 живописных полотен представителей разных поколений, разных школ и разных же взглядов на мир.

Продлится выставка до 25 июля. Вход для посетителей свободный.

Приходите в филиал "Галереи М" в ЦУМ-2 "Айчурок" (4 этаж/413) и АртХолл.

В Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева продолжается выставка "Цветотерапия".

В экспозицию, разместившуюся в "стеклянном" зале на втором этаже музея, вошли произведения из собрания КНМИИ. Это живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства. Фондовая выставка "Цветотерапия" организована с целью повышения эстетического, психологического и морального настроения ценителей прекрасного в наше неспокойное время методом цветовой терапии.

Посетить экспозицию можно до 10 августа. Вход свободный.

Также в КНМИИ открыта персональная выставка произведений художника-ювелира, народного художника КР, почетного академика Российской академии художеств, обладателя множества призов и наград различных международных выставок и конкурсов, члена Международной Ассоциации ювелирного искусства Германии Виктора Сырнева, посвященная 80-летию со дня рождения мастера.

В экспозицию вошли более ста произведения из фонда отдела декоративно-прикладного искусства, созданных в разные периоды творчества. Каждая работа художника неповторима, каждый рисунок наполнен глубоким содержанием.

Посетить выставку можно до 28 августа.

"Мастерская 705" сегодня, 16 июля, и в воскресенье, 17 июля, приглашает послушать музыканта, композитора и поэта Аската Жетиген уулу. Вас ждут два разных концерта. В субботу Аскат исполнит песни под гитару, а в воскресенье в его исполнении можно будет услышать малые эпосы под аккомпанемент комуза.

Начало в 19 часов.

Мероприятия состоятся по адресу: улица Боконбаева, 149.

Количество мест ограничено. Больше информации можно получить по телефону: 0(771)783-026.


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URL: https://www.vb.kg/420422
Теги:
балет, выставка, концерт, опера, Театр оперы и балета
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