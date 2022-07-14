В Таласе отпразднуют день города насыщенной программой

Завтра, 15 июля 2022 года, мэрия Таласа организовывает праздничное мероприятие "День города Талас" и приглашает всех кыргызстанцев на культурно-креативный форум-фестиваль "Талас - больше, чем вы знаете!". Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"В программе мероприятия предусмотрены очень много этно-джазовой музыки под открытым небом, фешн-показы, культурные номера и перфомансы от таласских и казахских музыкантов и певцов.

Кроме этого, таласские производители продемонстрируют уникальные местные продукты и товары.

Самое главное, форум-фестиваль соберет идейных прогрессивных граждан, группы и креативных людей, чтобы поделиться опытом и небанальным подходом к вопросу развития городов. Федерация Street work-out выразила готовность развивать в г. Таласе среди молодежи и пожилых культуру уличного спорта. Молодежь г. Талас делает первые попытки внедрять культуру уличной музыки, вдохновившись идеей "Музыкального Эркиндика".

Форум-фестиваль завершится вечерней дискотекой под ретро и современные хиты".