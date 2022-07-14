В КНМИИ сегодня открывается выставка "Сулуусуу"

Сегодня в Кыгызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева состоится открытие выставки "Сулуусуу", посвященной 30-летию дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Корея. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил КНМИИ.

Выставка организована Центром азиатской культуры при Министерстве культуры Республики Корея.

Гостей ждет презентация детской книги "Сулуусуу" на кыргызском, русском и английском языках и выступление ансамбля "Устат-Шакирт". Артисты исполнят музыку, сочиненную для мюзикла "Сулуусуу", который был поставлен в городе Гуанчжоу. Маленьким гостям покажут, как с помощью музыкальных инструментов имитировать звуки воды. Желающие смогут принять участие в арт-классе по рисованию "Сулуусуу".

Начало культурного события в 15 часов.