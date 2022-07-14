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Курсантами Академии МВД была найдена ранее пропавшая несовершеннолетняя

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- Айжан Мамбеталиева
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10 июля 2022 года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы О.К. с просьбой об оказании содействия в поиске ее дочери О.А. 2010 года рождения, которая 10 июля 2022 года вышла из дома по улице Салиева в Бишкеке и больше не вернулась.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и сразу же были начаты все необходимые поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшей несовершеннолетней О.А.

13 июля 2022 года курсантами Академии МВД была найдена ранее пропавшая несовершеннолетняя О.А. и доставлена в УВД Свердловского района. Сотрудниками по делам детей в целях безопасности с несовершеннолетней, была проведена разъяснительная и профилактическая беседа с родителями.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента.


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URL: https://www.vb.kg/420442
Теги:
Свердловский район, Бишкек, пропал ребенок
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