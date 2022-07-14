В call-центр УВД Иссык-Кульской области уже обратились более 70 отдыхающих

С начала туристического сезона в call-центр УВД Иссык-Кульской области обратились более семидесяти отдыхающих и туристов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В целях предоставления качественных и своевременных государственных услуг, более года назад на базе УВД Иссык-Кульской области был открыт call-центр туристическо-экологической милиции. Центр, как служба скорой помощи в медицине, помогает иностранцам и отдыхающим решить свои проблемы на территории области. Это стало весомым аргументом в оценке надежности туристического направления.

Любой иностранный турист или отдыхающий, позвонив на номер 0(705)009-102, может получить на 4-х языках (кыргызском, русском, английском и турецком) всю необходимую информацию по безопасному отдыху, ориентированию на местности и другим вопросам.

С начала летнего туристического сезона в call-центр УВД Иссык-Кульской области уже обратились свыше семидесяти отдыхающих. 32 из них - иностранные туристы.

Обратившиеся иностранные туристы в основном интересовались визовыми вопросами, местами расположения определенных гостиниц и маршрутами к историческим достопримечательностям.

"Год тому назад в нашей практике возник новый метод, который отвечает за вопросы формирования имиджа Иссык-Кульской области как туристического региона. Его назначение - не только предупреждение правонарушений на туристических маршрутах и направлениях, но и оказание помощи в решении проблем иностранным туристам и отдыхающим, урегулирование вопросов их пребывания в нашей области", - отметили в ведомстве.