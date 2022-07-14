Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 84.47 - 85.47

В call-центр УВД Иссык-Кульской области уже обратились более 70 отдыхающих

334  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С начала туристического сезона в call-центр УВД Иссык-Кульской области обратились более семидесяти отдыхающих и туристов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В целях предоставления качественных и своевременных государственных услуг, более года назад на базе УВД Иссык-Кульской области был открыт call-центр туристическо-экологической милиции. Центр, как служба скорой помощи в медицине, помогает иностранцам и отдыхающим решить свои проблемы на территории области. Это стало весомым аргументом в оценке надежности туристического направления.

Любой иностранный турист или отдыхающий, позвонив на номер 0(705)009-102, может получить на 4-х языках (кыргызском, русском, английском и турецком) всю необходимую информацию по безопасному отдыху, ориентированию на местности и другим вопросам.

С начала летнего туристического сезона в call-центр УВД Иссык-Кульской области уже обратились свыше семидесяти отдыхающих. 32 из них - иностранные туристы.

Обратившиеся иностранные туристы в основном интересовались визовыми вопросами, местами расположения определенных гостиниц и маршрутами к историческим достопримечательностям.

"Год тому назад в нашей практике возник новый метод, который отвечает за вопросы формирования имиджа Иссык-Кульской области как туристического региона. Его назначение - не только предупреждение правонарушений на туристических маршрутах и направлениях, но и оказание помощи в решении проблем иностранным туристам и отдыхающим, урегулирование вопросов их пребывания в нашей области", - отметили в ведомстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420449
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  