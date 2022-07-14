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Руководитель ОВД Лейлекского района укрывал у себя незаконных мигрантов

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- Асия Канаева
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В доме одного из руководителей ОВД Лейлекского района выявлены трое граждан соседнего государства, незаконно прибывших в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В доме одного из руководителей ОВД Лейлекского района У.Ж.Н. в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 378 ("Незаконное пересечение государственной границы КР") УК КР, был проведен обыск. В результате были выявлены трое граждан соседнего государства, которые незаконно прибыли в КР.

Заведомо зная о том, что задержанные лица незаконно пересекли государственную границу Кыргызской Республики, У.Ж.Н. были созданы условия для их проживания и осуществления незаконной трудовой деятельности.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.


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URL: https://www.vb.kg/420457
Теги:
ГКНБ, граница, Лейлекский район
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