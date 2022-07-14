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TikTok возвращается в Россию

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- Канат Кожоев
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Социальная сеть TikTok снимет все ограничения на работу в России 27 сентября. Об этом сообщило агентство "360" со ссылкой на источники, близкие к компании. Сейчас в соцсеть нельзя загружать свой контент и вести прямые трансляции. Также недоступен просмотр видео, выложенных в других странах. Администрация TikTok ограничила доступ россиян к основным функциям площадки 7 марта.

Владельцы TikTok ранее сообщили, что ограничили доступ россиян из-за принятого в РФ закона, предусматривающего наказание за недостоверные сведения о российской армии. Сроки действия ограничений в TikTok тогда не уточняли.

В мае СМИ сообщали, что то российские бренды снова могут размещать новый контент в TikTok - но эта информация оказалась ложной.

В конце апреля TikTok оштрафовали в России на 2 миллиона рублей из-за того, что китайская платформа не удалила запрещённый контент - ролики об ЛГБТ.


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URL: https://www.vb.kg/420459
Теги:
Интернет, технологии, мировые новости
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