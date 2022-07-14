Более 1,8 млн кыргызстанцев ощутили улучшение качества связи сети MegaCom

Государственный оператор сотовой связи MegaCom, будучи компанией №1 по ёмкости сети в Кыргызстане, традиционно продолжает модернизацию инфраструктуры по всему Кыргызстану.

Проведённые в июне 2022 года работы в городах и селах республики, в которых суммарно проживает более 1,8 млн кыргызстанцев, позволили улучшить сигнал, увеличить скорость мобильного интернета и повысить качество голосовой связи MegaCom.

Существенному росту пропускной способности сети 4G способствовала модернизация базовых станций, проведённая в городах Балыкчы, Баткен, Бишкек, Кант, Кызыл-Кия, Ош, Токмок, Узген, Чолпон-Ата, пгт. Каджи-Сай, а также сёлах:

Ак-Суу, Жаны-Айыл, Жениш, Кёк-Тал, Центральное Баткенской области; Ала-Бука, Бирдик, Достук, Сары-Талаа, Томонку-Арал Джалал-Абадской области; Кара-Ой, Сары-Ой, Чок-Тал Иссык-Кульской области; Казыбек, Кара-Булун, Кызыл-Туу Нарынской области; Асанчек, Ачык-Суу, Жаны-Ноокат, Кабык, Кароол, Кен-Жылга, Кызыл-Эшме, Мады, Мырза-Арык, Нариман, Он Эки-Бель, Орто-Арык, Присавай, Савай, Таш-Булак, Тельмана, Фёдорово, Ынтымак Ошской области; Военно-Антоновка, Вторая Пятилетка, Ленинское Чуйской области.

За счёт модернизации базовых станций улучшен сигнал сети 3G в городах Баткен, Бишкек, Кара-Куль, Кара-Суу, Кызыл-Кия, Ош, Узген, пгт. Кызыл-Жар, а также сёлах:

Центральное Баткенской области; Ала-Бука, Бирдик, Достук, Могол-Коргон, Сары-Талаа, Томонку-Арал Джалал-Абадской области; Ак-Оргоо, Арал, Ачык-Суу, Бабашуулу, Баглан, Дон-Маала, Каарман, Кабык, Кароол, Кен-Джылга, Кызыл-Эшме, Маданият, Мырза-Аке, Мырза-Арык, Нариман, Орто-Арык, Присавай, Таш-Булак, Тогуз-Булак, Ынтымак Ошской области; Вторая Пятилетка Чуйской области.

Новые базовые станции стандарта 4G появились в пгт. Достук, а также сёлах Ак-Булун, Ак-Талаа, Кайынды и Эмгек-Талаа Нарынской области, также введена в эксплуатацию базовая станция стандарта 2G в селе Каркыра Иссык-Кульской области.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MegaCom в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С её помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.

Также абоненты MegaCom могут направлять пожелания относительно населённых пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с Контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.

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