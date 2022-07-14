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В Казахстанее диснеевский мультфильм не покажут из-за однополого поцелуя

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- Алина Мамаева
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Мультфильм "Базз Лайтер" не покажут в Казахстане из-за однополого поцелуя персонажей. ОБ этом сообщается в Telegram-канале NUR.KZ.

Анимационный фильм компаний Pixar и Walt Disney Pictures "Базз Лайтер" не покажут в Казахстане, сообщил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

"В ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ сообщаю: прокат анимационного фильма "Базз Лайтер" на территории Казахстана осуществляться не будет", - написал Абаев.

Причиной недовольства казахстанцев стал кадр из мультфильма, на котором два персонажа женского пола целуются в губы.


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URL: https://www.vb.kg/420466
Теги:
Казахстан, кино, культура, кинотеатр
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