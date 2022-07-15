Айнуру Алтыбаева: Закон был необходим как чистый воздух

Кыргызстан удостоен награды ВОЗ за борьбу против употребления табака. Награда ВОЗ вручена председателю общественного объединения "Аялдар Кенеши", экс–депутату 5–6 созывов Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаевой в знак признания за борьбу против табака в нашей стране.

Во время работы в ЖК с 2015 по 2021 год Айнуру Алтыбаева возглавила группу депутатов парламента по разработке закона по борьбе против табака, который активно обсуждался более трех лет в ЖК и в СМИ, прежде чем был принят. Национальные и международные партнеры рассматривают его как крупную победу в борьбе против никотина.

- Я получила высшую награду ВОЗ за разработку и продвижение Закона "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля". Благодарю коллег–депутатов, врачей общественного здравоохранения за то, что общими усилиями нам удалось разработать и отстоять этот важный для нашей страны документ. Закон получился действенным, и, что самое главное, он уже работает, - сказала Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, он принимался очень трудно. В течение трех лет прошел многочисленные экспертизы, в том числе антикоррупционную, общественную, потому что было сильное противостояние лобби. Понятно, что для табачных компаний это обернулось сокращением их бизнеса, а стало быть, доходов.

- Для нас же этот закон был необходим как чистый, свежий воздух. Население страны задыхалось в табачном дыму. Прежний закон разрешал курить в общественных местах. Когда мы говорим о запрете отравлять окружающих канцерогенным дымом - а это основная концепция документа, то мы имеем в виду здоровое следующее поколение, здоровый образ жизни, - сказала инициатор и разработчик закона Алтыбаева. - Потребление табака, судя по нашим данным, является главной причиной смертности и инвалидности в Кыргызстане.

По ее мнению, еще многое предстоит сделать, в частности, разработать "дорожную карту", чтобы закон работал в полную силу. Подобные акты приняты и работают в 120 странах.

Как известно, Закон "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля" был принят Жогорку Кенешем 29 июля прошлого года. Президент Садыр Жапаров подписал его в сентябре прошлого года, поддержав тем самым депутатов– разработчиков и врачей, работавших над ним.

А в конце марта в Кыргызстане вступила в силу норма закона о запрете курения, не допускающая демонстрацию табачных изделий. Поэтому в магазинах полки с табачными изделиями закрыты "шторкой".