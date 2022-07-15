Статья главы МИД РТ Мевлюта Чавушоглу: "ФЕТО в целом угрожает человечеству"

Вечером 15 июля 2016 года "Террористическая организация фетхуллахистов" (ФЕТО/FETO) предприняла кровавую попытку государственного переворота против народа и правительства моей страны. Их целью было установить радикальный, фундаменталистский режим, лояльный только своему главарю Фетхуллаху Гюлену.

Когда армейские подразделения, связанные с ФЕТО, покинули свои казармы, чтобы занять ключевые позиции, такие как Босфорский мост в Стамбуле, а истребители и ударные вертолеты бомбили стратегические объекты, включая здание парламента, Президентский дворец, здания Генерального штаба и Главного управления безопосности, тысячи мирных жителей вышли на улицы, чтобы остановить эту беспрецедентную гнусную попытку государственного переворота. Заговорщиками были убиты 251 ни в чем не повинных мирных жителя, тысячи получили ранения. В ту ночь турецкий народ ценой своей жизни защищал демократию. Такого героического отпора заговорщики не предвидели.

Чтобы понять, что произошло, нужно знать истинную природу ФЕТО. ФЕТО была создана в конце 1960-х годов в качестве так называемого религиозного движения. Под маской просвещения и межрелигиозного диалога, организации удалось прикрыть свои злонамеренные планы.

Хорошо спланированное и широкомасштабное проникновение членов ФЕТО и новообращенных в армию, правоохранительные органы, судебную систему и многочисленные правительственные учреждения, включая мое Министерство, осуществлялось тайно в течение десятилетий по всеобъемлющему плану, заключительный этап которого был реализован 15 июля 2016 года.

Если бы попытка государственного переворота увенчалась успехом, сегодня была бы совсем другая Турция. Демократии бы не существовало, а действие основных прав и свобод было бы приостановлено на неопределенный срок. Страна попала бы в руки экстремистского правительства.

ФЕТО не только контролировала значительную часть учебных заведений, но и владела многочисленными финансовыми учреждениями. Их банковские счета финансировались ведущими членами ФЕТО в промышленности и торговле, а также официальными лицами и представителями общественности. Многие ни в чем не повинные граждане вследствие манипулирования их религиозными чувствами также были привлечены к участию в финансировании ФЕТО. Огромный доход, полученный от их школ по всему миру, направлялся на эти счета, ожидая своего тайного окончательного применения.

После кровавой попытки государственного переворота 15 июля 2016 года была инициирована решительная чистка государственного сектора, в том числе государственных учреждений и военных, а также частного сектора от всех аффилированных с ФЕТО лиц и компаний. Некоторые из лидеров заговора, планировавшие попытку государственного переворота, были задержаны. Другие сбежали от правосудия и нашли убежище в зарубежных странах. Глава террористической организации ФЕТО Фетхуллах Гюлен до сих пор проживает в США. Наше правительство уже много лет требует экстрадиции Гюлена в Турцию из США, а также членов ФЕТО из европейских стран. К сожалению, эти просьбы до сих пор не выполнены.

С другой стороны, в других странах мира все большее число правительств осознают опасность, которую представляет для них эта террористическая организация, и предпринимают необходимые шаги. ФЕТО также занимается такой незаконной деятельностью, как мошенничество с визами, отмывание денег и контрабандой оружия. Следовательно, государственный и частный сектор во многих странах должен очиститься от членов ФЕТО. Многие школы, связанные с этой террористической организацией за рубежом, после 2016 года были переданы Турецкому фонду "Маариф". Сегодня школы "Маариф" осуществляют свою деятельность во многих странах и дают отличное образование по всему миру.

Характер и масштабы борьбы Турции против ФЕТО ничем не отличаются от борьбы других стран с организациями, которые терроризировали как официальных лиц, так и гражданское население, и ставили под угрозу демократические ценности, основные права и свободы. Турция делает то, что делали эти страны в их борьбе с терроризмом в прошлом. Все процедуры соответствуют законодательству.

Терроризм не имеет национальности, этническую принадлежность или религию. Эта опасность угрожает человечеству в целом. Поэтому ответ на эту угрозу должен быть единым и решительным. Ни одно государство не может позволить себе роскошь проводить различие между террористами, и ни одна террористическая организация не может быть классифицирована как "полезная" в зависимости от предпочтений. ФЕТО несет ответственность за гибель сотен людей, а также за другие тяжкие преступления против турецкого народа. Спустя шесть лет после 15 июля 2016 года Турция продолжает свою решительную борьбу с ФЕТО, как и с другими террористическими организациями, такими как РПК (PKK), ПДС (PYD), ОНС (YPG), РНОП-Ф (DHKP-C) и ДАИШ (DAESH).

Мы ожидаем, что международное сообщество проявит солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом.

Автор: глава МИД ТР Мевлют Чавушоглу