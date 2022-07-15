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В Таджикистане приступили к строительству металлургического завода

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- Светлана Лаптева
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Таджикско-китайское совместное предприятие (СП) "Зарафшон" приступило к строительству металлургического завода в Согдийской области Таджикистана.

Об этом сообщил глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, передает Trend со ссылкой на пресс-службу региональных властей.

Отмечается, что стоимость проекта строительства медеплавильного завода составляет 120 миллионов долларов.

Строительство нового предприятия Ахмадзода расценил как значительный шаг на пути к достижению четвертой национальной цели Таджикистана – индустриализации.

Кроме того, глава региона дал рекомендации по качественному выполнению работ и привлечению дополнительной рабочей силы.

Отметим, что СП "Зарафшон" является одним из крупнейших предприятий золотодобывающей отрасли Таджикистана, при поддержке которого в стране строятся различные социальные объекты.

Источник: trend.az


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URL: https://www.vb.kg/420474
Теги:
Таджикистан, экономика
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