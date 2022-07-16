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В Туркменистане обнаружены крупные залежи питьевой воды

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- Светлана Лаптева
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В результате работ, проведённых специалистами Государственной корпорацией "Туркменгеология" в Лебапском велаяте, обнаружены залежи питьевой воды общей площадью 130,8 квадратных километров.

Залежи воды находятся на площадке Туркменабат, расположенной на левобережье Амударьи, на берегах водоотводов Бойрабап и Берзен и зарегистрированы как подземное месторождение "Туркменабат". Об этом заместитель Председателя Кабинета Министров Шахым Абдрахманов сообщил на заседании Правительства.

Объёмы запасов данного месторождения позволят бесперебойно обеспечивать чистой питьевой водой местное население, отметил вице-премьер.

Подчеркнув, что сегодня водная дипломатия открывает возможности для системного диалога по проблемам, связанным с формированием и восстановлением источников водных ресурсов, их разумным и рациональным потреб­лением, Президент Сердар Бердымухамедов адресовал вице-премьеру соответствующие поручения.

Напомним, что в ноябре 2020 года туркменские гидрогеологи обнаружили запасы питьевой воды в подземных пресноводных линзах на площади Учкепдери в этрапе Гурбансолтан эдже и на площади Достлук в этрапе Губадаг Дашогузского велаята.

Источник: turkmenportal.com


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URL: https://www.vb.kg/420475
Теги:
вода, Туркменистан
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