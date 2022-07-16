Россия осталась лидером по числу созданных иностранных фирм в Узбекистане

Российский бизнес в первом полугодии 2022 года создал в Узбекистане 399 предприятий - это лучший показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике, следует из данных узбекистанского госкомитета по статистике, обнародованных в понедельник.

По данным статистического ведомства, в тройку лидеров по данному показателю вошли турецкие инвесторы (183 предприятия в январе-июне) и китайские (124).

В Узбекистане на 1 июля количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 14 353 (+12% по сравнению с январем - июне 2021 года).

В частности, с участием российского бизнеса действует 2 654 предприятия (18,5% от общего числа действующих), турецких инвесторов – 2 032 (14,2%), китайских – 2 011 (14%), отмечает статведомство.

Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в ее экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. РФ сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана в январе-марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличился в 1,46 раза, до 1,865 миллиарда долларов.