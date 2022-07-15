За минувшие сутки в Кыргызстане произошло 19 пожаров

По оперативным данным пресс-центра МЧС, за прошедшие сутки на территории республики зарегистрировано 19 пожаров, для их тушения было привлечено 21 пожарное отделение.
Согласно данным ведомства, пожары произошли:
г. Бишкек - 2;
г. Ош - 1;
Чуйская область - 7;
Ошская область - 3;
Таласская область - 2;
Джалал-Абадская область - 1;
Баткенская область - 1;
Нарынская область - 1;
Иссык-Кульская область - 1.
Со стороны служб спасения было осуществлено 6 выездов: дорожно-транспортные происшествия, вскрытие дверей, обезвреживание взрывчатых веществ.