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За минувшие сутки в Кыргызстане произошло 19 пожаров

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- Анастасия Карелина
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По оперативным данным пресс-центра МЧС, за прошедшие сутки на территории республики зарегистрировано 19 пожаров, для их тушения было привлечено 21 пожарное отделение.

Согласно данным ведомства, пожары произошли:

г. Бишкек - 2;

г. Ош - 1;

Чуйская область - 7;

Ошская область - 3;

Таласская область - 2;

Джалал-Абадская область - 1;

Баткенская область - 1;

Нарынская область - 1;

Иссык-Кульская область - 1.

Со стороны служб спасения было осуществлено 6 выездов: дорожно-транспортные происшествия, вскрытие дверей, обезвреживание взрывчатых веществ.


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URL: https://www.vb.kg/420478
Теги:
МЧС, пожар
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