Прошла с третьего раза и теперь у меня работа мечты. История Сезим

Настойчивость города берёт

Я училась в Политехническом колледже на Чуй/Турусбекова, рядом был офис О!. "Вот бы там работать!", – каждый раз мечтала я, проходя мимо. Ещё в колледже решила, что пойду работать именно сюда. Сразу же после окончания учёбы подала на оператора Контакт-центра. С третьего раза, но я прошла!

Контакт-центр

Очень боялась разговоров с абонентами и ответственных программ, с которыми необходимо было работать. С восхищением смотрела на крутых ребят, которые знали всё о настройках интернета.

А еще через некоторое время я прошла конкурс на должность специалиста контроля качества. Работала в крутом коллективе со знатоками всех услуг, процедур, правил, стандартов и тарифов О!.

Новый этап – О!Store

Через 3 года перевелась в O!Store ЦУМа, ещё через 9 месяцев стала ведущим специалистом в филиале ГУМа. У нас собралась отличная команда, мы очень старались всем помочь, помню, у нас в книге отзывов были одни благодарности.

Но случались разные ситуации. Тут важно корректно вести разговор, знать о продуктах всё, слушать, находить решение. Сложные ситуации и несогласие случаются почти каждый день, есть много методов работы с ними, но самое действенное – это внимательно слушать, мне это часто помогало. Словом, работая здесь, мой характер закалился, а нервы стали только крепче.

Мы консультировали абонентов на ходу, даже когда в перерывах стояли в очереди в столовую, одетые в фирменную одежду. Очень дружили с коллегами. В нестандартных ситуациях всячески старались друг другу помогать сообща, ведь мы все работали в обслуживании и хорошо друг друга понимали.

Головной офис

В 2018 году открылась вакансия в головном офисе, на которую я успешно прохожу внутренний конкурс. Тут меня снова окружают люди, способные решить любое затруднение, знающие ответ на любой вопрос – настоящие профессионалы своего дела, ещё и с отличным чувством юмора. Спустя год, я доросла до ведущего специалиста. Мы очень дружны, вместе отмечаем праздники, дни рождения и свадьбы.

Теперь я бизнес-аналитик

Совсем недавно я стала бизнес-аналитиком в Дирекции информационных технологий. Наша команда занимается оптимизацией процессов и работает над важными проектами. Здесь важно думать на несколько шагов перед и предвидеть все возможные варианты решения. Мне еще многому предстоит научиться.

Люблю свою компанию. Здесь поддержат, направят и всегда отзывчиво помогут. Здесь я встретила друзей и вторую половину. Желаю каждому найти свое место, своих людей и дело мечты.

Работа мечты существует, для меня это – О!.

Кстати, сеть магазинов O!Store прямо сейчас набирает в свою команду амбициозных, ответственных и ярких сотрудников с навыками продаж, знанием кыргызского и русского языков, владеющих ПК.

Мобильный оператор О! предоставляет:

стабильный заработок; бесплатную мобильную связь; классную атмосферу и перспективы карьерного роста.

Ждем ваше резюме на почту ➡vacancy@nurtelecom.kg или на WhatsApp +996 (700) 000 430.