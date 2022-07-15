Узбекистан отложил повышение тарифов на электричество и газ для бизнеса

Вчера в Узбекистане отложили повышение тарифов на электричество и газ для бизнеса. Действие постановления кабмина о повышении цен на электричество и газ для бизнеса временно приостановлено. Правительство приняло такое решение за день до вступления в силу новых тарифов.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 14 июля подписал постановление о временной приостановке действия постановления Кабинета министров от 30 июня "О внедрении рыночных механизмов в сфере поставок топливно-энергетических ресурсов".

Как мы писали, постановление предусматривало повышение с 15 июля цен на электричество и газ для бюджетных организаций, компаний, заправок, тепловых электростанций и других юридических лиц.

В Министерстве экономического развития и сокращения бедности сообщили, что "рабочая группа продолжает изучение предложений населения и бизнеса".

Источник: gazeta.uz