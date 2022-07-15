В Караколе сторож предприятия стал жертвой грабителя

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, 6 июня в ОВД города Каракола поступило сообщение с одного из предприятий о том, что ночью неизвестный, проникнув на территорию предприятия, избил сторожа и завладел пневматической винтовкой.

По данному сообщению прибывшая следственно – оперативная группа городской милиции опросила 62-летнего сторожа предприятия. По его показаниям, в ночь с 5 на 6 июня между тремя и четырьма часами ночи неизвестный проникнул в помещение, где он спал.

Разбудив сторожа, мужчина представился представителем правоохранительных органов и стал обыскивать помещение. Найдя под матрацем кровати его пневматическую винтовку, стал прикладом винтовки наносить удары. Избив сторожа, неизвестный завладев пневматической винтовкой и патронами скрылся с места происшествия.Описать ночного грабитепя пострадавший не смог.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД г. Каракол и было возбуждено уголовное дело по ст. 206 (Грабеж) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

На днях сотрудниками милиции ГОМ "Жыргалан" ОВД г. Каракол был установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Им оказался ранее судимый и отбывающий уголовное наказание виде пробации, 26-летний житель города Каракола И.З.. Он полностью признал свою вину в совершенном грабеже. В качестве вещественного доказательства изъята пневматическая винтовка.

Решением городского суда в отношении подозреваемого вынесена мера пресечение арест сроком на 2 месяца в период проведения следствия.

В рамках уголовного дела ведутся следственные мероприятия.