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Назначен ряд судей местных судов

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- Анастасия Карелина
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Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя президента в связи с истечением срока полномочий судей, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, внесены предложения о назначении 14 кандидатов на должности судей некоторых местных судов Нарынской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Ошской областей и города Бишкек, а также 1 кандидат на вакантную должность судьи.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, глава государства согласился с рекомендациями Совета по всем 15 кандидатам на должность судьи из предложенных.

Президент издал указы о назначении судей.

Джалал-Абадская область

Ноокенский районный суд:

Осмонов Тарасбек Сапарбекович;

Базар-Коргонский районный суд:

Каримова Жыпар Кудайбердиевна;

Ала-Букинский районный суд:

Бейшеев Камбарбек Арзыбаевич;

Токтогулский районный суд:

Бегимбаева Аида Алыбековна;

Солпуева Назира Мукамендиевна;

Майлуу-Сууский городской суд:

Турмаматов Муратали Курсаналиевич;

Таш-Комүрский городской суд:

Бектемиров Куралбек Абдималикович.

Ошская область

Ошский областной суд:

Исажанов Келдибек Сайдахматович;

Административный суд Ошской области:

Жаныбекова Жаныл Жаныбековна;

Чон-Алайский районный суд:

Абдрахманов Рахманаали Аширалиевич.

Нарынская область

Нарынский областной суд:

Койломбаев Азамат Ишимбекович;

Жумгалский районный суд:

Нурбаев Бакытбек Сайдиллаевич.

Иссык-Кульская область

Ак-Сууский районный суд:

Бекбулатов Айбек Бектурсунович.

город Бишкек

Первомайский районный суд:

Акылбекова Джамиля Дилдебековна;

Медеров Азирет Баратович.

Указы вступают в силу со дня подписания.


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URL: https://www.vb.kg/420486
Теги:
назначение, президент, суд, Садыр Жапаров, Совет по отбору судей
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