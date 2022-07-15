Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя президента в связи с истечением срока полномочий судей, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, внесены предложения о назначении 14 кандидатов на должности судей некоторых местных судов Нарынской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Ошской областей и города Бишкек, а также 1 кандидат на вакантную должность судьи.
С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, глава государства согласился с рекомендациями Совета по всем 15 кандидатам на должность судьи из предложенных.
Президент издал указы о назначении судей.
Джалал-Абадская область
Ноокенский районный суд:
Осмонов Тарасбек Сапарбекович;
Базар-Коргонский районный суд:
Каримова Жыпар Кудайбердиевна;
Ала-Букинский районный суд:
Бейшеев Камбарбек Арзыбаевич;
Токтогулский районный суд:
Бегимбаева Аида Алыбековна;
Солпуева Назира Мукамендиевна;
Майлуу-Сууский городской суд:
Турмаматов Муратали Курсаналиевич;
Таш-Комүрский городской суд:
Бектемиров Куралбек Абдималикович.
Ошская область
Ошский областной суд:
Исажанов Келдибек Сайдахматович;
Административный суд Ошской области:
Жаныбекова Жаныл Жаныбековна;
Чон-Алайский районный суд:
Абдрахманов Рахманаали Аширалиевич.
Нарынская область
Нарынский областной суд:
Койломбаев Азамат Ишимбекович;
Жумгалский районный суд:
Нурбаев Бакытбек Сайдиллаевич.
Иссык-Кульская область
Ак-Сууский районный суд:
Бекбулатов Айбек Бектурсунович.
город Бишкек
Первомайский районный суд:
Акылбекова Джамиля Дилдебековна;
Медеров Азирет Баратович.
Указы вступают в силу со дня подписания.