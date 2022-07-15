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Бигль Бонни убежала из дома, оказалась на выставке и заняла призовое место

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- Анастасия Карелина
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В Великобритании бигль Бонни убежала из дома, случайно оказалась на выставке собак и заняла там призовое место. Об этом сообщает BBC.

Пятилетняя Бонни убежала из дома в городе Болни в Западном Суссексе 10 июля. Ее хозяйка Паула Клозиер не могла найти собаку, хотя вместе с соседями, полицией, ветеринарами и кинологами три часа обходила окрестности, а также написала объявления о пропаже питомицы в соцсетях.

"Мы были в бешенстве, ведь мы живем прямо у шоссе. Раньше Бонни была бродячей собакой, и мы волновались, что она не догадается вернуться", - рассказала владелица собаки.

На выставку собаку привел Джон Уилмер. Он подобрал животное, когда отвозил туда двух собственных питомцев. Мужчина наткнулся на Бонни возле дороги.

"Она была такой милой, и я подумал, что было бы неплохо взять ее с собой. Мы немного спешили, но взяли Бонни с собой в машину. Этим я и поделился в соцсетях", - отметил мужчина.

На выставке питомцев в Фелбридже Бонни заняла третье место в категории "Лучшая собака-спасатель", а благодаря посту Уилмера хозяйка смогла узнать, где находится ее любимица.


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URL: https://www.vb.kg/420501
Теги:
Великобритания, собаки, животные, в мире
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