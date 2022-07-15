Оплату за регистрацию автотранспорта теперь можно провести по QR-коду

ГП "Инфоком" при Министерстве цифрового развития совместно с "РСК Банком" и Межбанковским процессинговым центром запустили онлайн-платеж через QR-код за услуги по регистрации транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Теперь пользователи приложений "РСК 24", "Элкарт мобайл" смогут быстро и без посещения кассы оплатить госуслуги ЗАГС и ГУ "Унаа", говорится в сообщении. В указанных мобильных приложениях предусмотрена привязка карт любых государственных и коммерческих банков Кыргызстана.

В дальнейшем такую же возможность планируют предоставить для оплаты и других госуслуг, в частности, при выдаче водительского удостоверения.