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Оплату за регистрацию автотранспорта теперь можно провести по QR-коду

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- Канат Кожоев
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ГП "Инфоком" при Министерстве цифрового развития совместно с "РСК Банком" и Межбанковским процессинговым центром запустили онлайн-платеж через QR-код за услуги по регистрации транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Теперь пользователи приложений "РСК 24", "Элкарт мобайл" смогут быстро и без посещения кассы оплатить госуслуги ЗАГС и ГУ "Унаа", говорится в сообщении. В указанных мобильных приложениях предусмотрена привязка карт любых государственных и коммерческих банков Кыргызстана.

В дальнейшем такую же возможность планируют предоставить для оплаты и других госуслуг, в частности, при выдаче водительского удостоверения.


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URL: https://www.vb.kg/420502
Теги:
загс, Кыргызстан, ГУ "Унаа"
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