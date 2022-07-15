На рынке у Ухани выявили бактерии холеры

На рынке китайского города Ухань обнаружили вызывающие холеру бактерии, передает Reuters.

Сообщается, что бактерии вызвали холеру у студента и отдельно были обнаружены в образцах черепах с мягким панцирем на продовольственном рынке. Источник бактерии остается неизвестным.

Власти Уханя с населением более 12 миллионов человек заявили, что продовольственный рынок, где образцы черепах дали положительный результат на патоген, способный вызывать холеру, был продезинфицирован. Хотя среди людей, контактировавших с мягкошерстными черепахами, не было обнаружено ни одного случая заболевания холерой, одному из магазинов было приказано закрыться на три дня.

По данным администрации города, штамм vibrio cholerae O139, вызвавший заболевание у студента и зараженные образцы на рынке не связаны. Официальные лица также отслеживают неуказанные продукты той же партии, что и черепахи с мягким панцирем, которые были отправлены в другое место, сообщили в управлении по контролю за заболеваниями в районе Хуншань в Ухане.

Несмотря на отсутствие явных признаков вспышки холеры, жители Китая выразили обеспокоенность и обнаружение бактерии стало одной из самых популярных тем в китайском микроблоге Weibo с 200 миллионами просмотров.

"Обнаружение холерного вибриона O139 ... это еще раз напоминает нам о том, что такие "мокрые рынки", хоть и имеют важное культурное и экономическое значение в Азии, но связаны с различными рисками для здоровья населения ", - заявил профессор микробиологии в Федеральном университете Австралии Эндрю Гринхилл.

На данный момент нет серьезных причин для беспокойства, хотя постоянный эпиднадзор важен, сказал Гринхилл, добавив, что O139 был обнаружен в различных других странах и что крупные вспышки холеры маловероятны в местах с безопасной питьевой водой и надлежащей санитарией.

Холера - чрезвычайно заразная болезнь, поражающая ЖКТ и протекающая с развитием диареи. Острая кишечная инфекция может привести к летальному исходу, если ее не лечить, и обычно связана с загрязненной пищей или водой. Случаи заболевания редки в материковом Китае: пять случаев в 2021 году и 11 в 2020 году, но смертельных исходов нет.

Власти Уханя заявили, что случай заболевания холерой у студента местного университета не вызвал дальнейших инфекций.