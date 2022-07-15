Специалисты перечислили способы, помогающие сделать утро добрым

Специалисты рекомендуют с вечера составить список дел, чтобы понять примерно, какое количество задач вам предстоит решить за день. Посмотрев на так называемый to do list ("что нужно сделать"), вы поймете, какие дела требуют незамедлительного решения прямо с утра, а какие можно отложить на после обеда. Об этом сообщает TengriMIX.

Перестраивать свои привычки нелегко, но даже маленькие шаги постепенно помогут вам внедрить новые утренние ритуалы в жизнь.

Стараться просыпаться в одно и то же время. Очень важно позволить организму привыкнуть к режиму дня. Ведь так у вас появится новая полезная привычка, которая поможет планировать сутки эффективнее. Многие эксперты рекомендуют взрослым спать как минимум 7-8 часов. А это значит, необходимо ложиться спать также в примерно одно и то же время. Говорят, что новая привычка формируется в течение 21 дня.

После пробуждения и до основного приема пищи специалисты советуют выпивать стакан воды. А еще до завтрака можно сделать небольшую, даже 5-7 минутную разминку, не обязательно заполнять ее сложными и интенсивными упражнениями, достаточно делать ее в комфортном для вас ритме. К примеру, на том же Youtube можно найти большое количество вариантов утренней разминки. Выбирайте то, что вам по душе.

Эксперты отмечают, что это очень важный прием пищи. Позвольте себе запланировать завтрак. Да, быть может, в первое время вам будет сложно перестроиться, ведь зачастую этот прием пищи пропускают, чтобы понежиться чуть дольше в постели. Однако, если вы с вечера придумаете, что будет у вас на завтрак, быть может, даже приготовите продукты заранее, то просыпаться станет чуть проще. Это могут быть как каши, так и яичницы или же популярные нынче гранолы.

Наверняка у вас есть любимая музыка, под которую хочется сразу же петь и танцевать. Попробуйте включать ее после того, как уже встали и выпили стакан воды. Небольшой лайфхак: когда чистите зубы, включите ваш любимый трек, обычно песни сегодня длятся от 2 до 3-4 минут. Как известно, стоматологи рекомендуют чистить зубы 2-3 минуты. Под песню, которая вам по душе, этот процесс пройдет быстрее и интереснее.

Важное уточнение: не стоит ставить любимые песни на звук будильника, иначе, возможно, через какое-то время вы перестанете слушать эту композицию.

Наверняка вы много слышали об этих несложных способах настроиться на новый день. Однако все же стоит попробовать начать внедрять привычки в ваш распорядок дня и, быть может, тогда утро действительно станет чуть добрее.

Еще несколько слов об утренних ритуалах. А именно о чистке зубов. Узнать о том, как правильно ухаживать за полостью рта, можно, прочитав рекомендации казахстанского стоматолога по ссылке.

Кстати, заряд жизнелюбия можно получить, посмотрев по ссылке вдохновляющий танец от 84-летнего известного киноактера Энтони Хопкинса.