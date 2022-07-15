В одной из колоний Джалал-Абадской области качают мед и штампуют пескоблоки

Пресс-служба СИН КР сообщает, что сотрудники колонии-поселения № 52 в Токтогульском районе очистили территорию учреждения, вывезли 20 грузовиков мусора, благодаря чему смогли проложить трубы для чистой воды, занялись успешным разведением радужной форели в селе Торкен.

А теперь они освоили еще и получение знаменитого, очень полезного токтогульского меда. На балансе учреждения имеется 50 ульев, расположенных в селе Толук. В 2022 году планируется получить 600 килограмм сладкого продукта.

Помимо этого, налажено производство пескоблоков, где задействовано пятеро осужденных. Согласно расчетам в текущем году будет произведено 40 тысяч штук этого строительного материала.

Все работы осуществляются за счет специальных средств учреждения, без расхода финансов из республиканского бюджета. При этом чистая прибыль будет направлена ​​на улучшение условий содержания осужденных лиц.