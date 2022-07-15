В одной из колоний Джалал-Абадской области качают мед и штампуют пескоблоки

Пресс-служба СИН КР сообщает, что сотрудники колонии-поселения № 52 в Токтогульском районе очистили территорию учреждения, вывезли 20 грузовиков мусора, благодаря чему смогли проложить трубы для чистой воды, занялись успешным разведением радужной форели в селе Торкен.
А теперь они освоили еще и получение знаменитого, очень полезного токтогульского меда. На балансе учреждения имеется 50 ульев, расположенных в селе Толук. В 2022 году планируется получить 600 килограмм сладкого продукта.
Помимо этого, налажено производство пескоблоков, где задействовано пятеро осужденных. Согласно расчетам в текущем году будет произведено 40 тысяч штук этого строительного материала.
Все работы осуществляются за счет специальных средств учреждения, без расхода финансов из республиканского бюджета. При этом чистая прибыль будет направлена на улучшение условий содержания осужденных лиц.