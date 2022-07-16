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Виноватых в пожаре на "Дордое" снова не найдут?

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- Александра Василькова
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Ранее в прямом эфире "Ала–Тоо 24" заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях при МЧС, подполковник Урмат Сариев рассказал некоторые интересные вещи про пожар на "Дордое".

В частности, он сообщил, что заторенность дорог близ самого крупного рынка столицы и узкие подъезды к точкам возгорания задержали пожарные машины всего на пару минут, но все же затормозили.

Помимо этого, он поведал об особенностях проверок рынков на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности.

- Этим занимается служба пожарного надзора, которая передана нам [МЧС] недавно. Они работают согласно своим планам. Как правило, раз в год на объекте производится детальная проверка. По ее итогам выписываются предписания, устанавливаются сроки для их выполнения, а также с руководителем согласуются даты контрольных проверок, - сказал Сариев.

При этом он признал, что фактически сегодня компетентные государственные структуры не способны заставить представителей бизнеса, в том числе и торговцев на рынках, соблюдать правила противопожарной безопасности.

- Да, иногда получается так, что не выполняются требования. И из–за этого происходят пожары, - отметил он.

Главным рычагом воздействия на нарушителей являются административные штрафы. А они, похоже, совсем не работают: то ли потому, что недостаточно ощутимы, то ли потому, что из–за коррупции, которая свойственна для всех наших госсистем, истинным нарушителям не выписываются.

Вместе с тем складывается ощущение, что, несмотря на значительный ущерб, причиненный огнем бизнесменам "Дордоя", виноватых в пожаре опять не найдут. Как и в других крупных пожарах, случавшихся на остальных рынках столицы. Проверяющие из пожарного надзора в принципе ни за что не отвечают - они только дают рекомендации. Администрация же базаров в лучшем случае попытается все–таки следовать советам экспертов по безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/420508
Теги:
Дордой, пожар
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