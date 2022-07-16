В Бишкеке обсудили профилактику семейного насилия

В Бишкеке состоялась координирующая встреча по вопросам профилактики семейного насилия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, во встрече приняли участие вице-мэр Виктория Мозгачева, депутаты Бишкекского городского кенеша, структурные подразделения мэрии Бишкека и представители гражданского и неправительственного секторов. Встреча организована при поддержке Ассоциации кризисных центров.

"Основной темой встречи являлось взаимодействие в сфере охраны и защиты от семейного насилия субъектов Бишкека. На встрече были обсуждены вопросы выявления и предоставления муниципальных услуг пострадавшим от семейного насилия и поддержка деятельности местных комитетов по охране и защите от семейного насилия.

По итогам встречи сторонами принято решение о создании координационного совета по профилактике семейного насилия на городском уровне".