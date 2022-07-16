ГНС в Чуйской области изъяла более 4 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в Сокулукском районе Чуйской области выявили складское помещение, где хранилась контрафактная алкогольная продукция с целью продажи. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"В результате изъято 4 тысячи 174 бутылок ликероводочной продукции производства ОсОО "Аю" и ОсОО "Ак Каз" с сомнительными акцизными марками.

Материалы налогового контроля переданы в правоохранительный орган для принятия мер согласно законодательству Кыргызской Республики".