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ГНС в Чуйской области изъяла более 4 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в Сокулукском районе Чуйской области выявили складское помещение, где хранилась контрафактная алкогольная продукция с целью продажи. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"В результате изъято 4 тысячи 174 бутылок ликероводочной продукции производства ОсОО "Аю" и ОсОО "Ак Каз" с сомнительными акцизными марками.

Материалы налогового контроля переданы в правоохранительный орган для принятия мер согласно законодательству Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/420515
Теги:
алкоголь, акциз, ГНС
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