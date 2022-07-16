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В России выявили максимальное с 26 мая число случаев COVID-19

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В России за последние сутки выявили 4698 случаев заражения COVID-19 - это максимальное число заражений с 26 мая. Об этом в субботу, 16 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4457.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (975), Московской области (397) и в Санкт-Петербурге (364).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1314. За этот же период 2879 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 906 326.

За сутки умер 41 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 835 человек.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/420520
Теги:
Россия, коронавирус
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