Кайрат Осмоналиев обсудил с Орханом Маммадовым вопросы сотрудничества

Состоялась встреча посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева с председателем правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Орханом Маммадовым, в ходе которой обсуждены вопросы взаимного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, Орхан Маммадов призвал к дальнейшему развитию двусторонних отношений в сфере экономики, отметив, что на данный момент проработан вопрос подписания Меморандума о сотрудничестве с Торгово-промышленной Палатой КР.

"В свою очередь, посол Осмоналиев отметил важность активизации сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса, предложил провести обмен мнения по этим вопросам в рамках предстоящего 4-го заседания МПК в городе Баку, поделился планами по открытию Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане с целью продвижения продукции пищевой, сельскохозяйственной, промышленной, а также швейной и текстильной отраслей Кыргызстана.

Стороны договорились оказывать другу другу содействие в распространении информации об инвестиционном климате двух стран и проектах, представленных в рамках бизнес-форума, состоявшегося 20 апреля этого года в ходе официального визита президента КР Садыра Жапарова в Баку".