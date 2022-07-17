Стало известно о зависимости Байдена от таблеток для усиления функций мозга

Президент США Джо Байден зависим от таблеток для усиления функций мозга и принимает их перед всеми публичными выступлениями. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

79-летний Байден в прошлом решительно отвергал подобные обвинения, но Карлсон сообщил, что говорил со свидетелем, который видел предполагаемое лекарство во время предвыборной кампании 2020 года. "Его сотрудники под руководством доктора Джилл, его жены, давали ему таблетки перед каждым публичным выступлением. Проверяют время и в определенный час дают ему дозу лекарства", - рассказал Карлсон.

Как стало известно, прежде чем принять лекарства, Байден вел себя "как маленький ребенок". По словам собеседника ведущего, с президентом попросту невозможно было общаться.

Ведущий Fox News в ходе своего монолога заявил, что Байден "недееспособен" и страдает "слабоумием".

Как пишет Daily Mail, согласно последнему отчету врача в Белом доме, Байден принимает отпускаемые по рецепту лекарства от нерегулярного сердцебиения, высокого уровня холестерина и сезонной аллергии. Ни одно из этих лекарств не считается усилителем когнитивных функций.

Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон усомнился в способности Байдена продержаться до конца срока. По его словам, он был первым, кто сказал, что у кандидата на пост президента США серьезные когнитивные проблемы. Он также предложил Байдену пройти когнитивный тест.

Источник: lenta.ru