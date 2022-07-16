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За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 91 случай заражения коронавирусом

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В Кыргызстане на 16 июля зарегистрировано 91 новый случай COVID-19. Три из них завозные.

Из всех случаев:

63 человека обратились в связи с появлением симптомов

21 человек были выявлены при прохождении ПЦР-исследования в связи с вылетом.

По возрасту:

до 6 лет 7 (7,7%)

7-17 лет 7 (7,7%)

18-29 лет 11 (12,1%)

30-64 года 53 (58,3%)

старше 65 лет 13 (15,4%).

Получают амбулаторное лечение - 85, госпитализированы - 16.

Случаи выявлены в:

Бишкек - 75

Ошская область – 1

Ош -5

Таласская область – 1

Иссык-Кульская область – 1

Чуйская область - 8.

На 16 июля 2022 года согласно матрице оценки риска все области находятся в зеленой зоне.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 201 505 случаев, летальность составила 1,5%.

За 6 месяцев и 15 дней 2022 г. всего зарегистрировано 16 757 случаев COVID-19 из них 14 763 (88%) подтвержденных лабораторно и 1994 (12%) подтвержденных клинико-эпидемиологически.


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URL: https://www.vb.kg/420525
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
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