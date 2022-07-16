За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 91 случай заражения коронавирусом

В Кыргызстане на 16 июля зарегистрировано 91 новый случай COVID-19. Три из них завозные.
Из всех случаев:
63 человека обратились в связи с появлением симптомов
21 человек были выявлены при прохождении ПЦР-исследования в связи с вылетом.
По возрасту:
до 6 лет 7 (7,7%)
7-17 лет 7 (7,7%)
18-29 лет 11 (12,1%)
30-64 года 53 (58,3%)
старше 65 лет 13 (15,4%).
Получают амбулаторное лечение - 85, госпитализированы - 16.
Случаи выявлены в:
Бишкек - 75
Ошская область – 1
Ош -5
Таласская область – 1
Иссык-Кульская область – 1
Чуйская область - 8.
На 16 июля 2022 года согласно матрице оценки риска все области находятся в зеленой зоне.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 201 505 случаев, летальность составила 1,5%.
За 6 месяцев и 15 дней 2022 г. всего зарегистрировано 16 757 случаев COVID-19 из них 14 763 (88%) подтвержденных лабораторно и 1994 (12%) подтвержденных клинико-эпидемиологически.