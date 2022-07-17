В каждом МТУ Оша реализовывается проект по организации летнего отдыха детей

Согласно поручению мэра города Ош Алмаза Мамбетова с 16 июля во всех МТУ южной столицы начата реализация проекта по организации летнего отдыха для детей. Согласно графика в каждом МТУ в течение 2 дней будут организованы детские развлекательные программы, в ходе которых состоятся спортивные состязания тогуз коргоолу, шахматам, шашкам, активных спортивных игр, в том числе футбола, волейбола, культурно-концертной программы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Сегодня, в открытии указанных мероприятий в МТУ "Амир-Тимур" приняла участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, которая отметила важное значение организации детского отдыха на местах в каждом МТУ. Кроме того, для детей из каждого МТУ организовано посещение городского бассейна "Дельфин".

Для участия в указанных мероприятиях особое внимание уделяется детям из малоимущих, социально уязвимых слоев населения, которых приглашают через МТУ и соответствующие социальные органы.