Динара Кемелова встретилась с главой программы "Зелёная Центральная Азия"

Заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова приняла регионального представителя Германского общества по международному сотрудничеству, руководителя программы "Зелёная Центральная Азия" Каролину Милоу.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ходе реализации инициативы МИД ФРГ "Зелёная Центральная Азия", в том числе о реализуемых в рамках неё региональных проектах по адаптации к изменению климата, мониторингу и моделированию ледников, обсуждению взаимовыгодного водно-энергетического механизма и управлению климатическими рисками, а также о планируемом в 2023 году региональном проекте по управлению водными ресурсами в Центральной Азии с учётом климатического воздействия.

Заместитель министра Кемелова, отметив значимость инициативы "Зелёная Центральная Азия" в условиях изменения климата и готовность кыргызской стороны к дальнейшему сотрудничеству в рамках данной инициативы, обратила внимание на важность достижения практических результатов.

В данном контексте она предложила реализовать пилотные инфраструктурные проекты по строительству малых ГЭС, защите ледников, развитию горных сёл в рамках принятой по инициативе КР резолюции 76-й ГА ООН об объявлении 2022 года "Международным годом устойчивого горного развития" и указа президента КР Садыра Жапарова "Об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости", обеспечению доступа жителей сельских регионов КР к чистой питьевой воде, в т.ч. путём передачи техники для бурения водяных скважин и строительства систем водоснабжения, развитию устойчивого к засухе сельского хозяйства для повышения продовольственной безопасности, а также внедрению климатически устойчивых технологий водопользования и ирригации.

В завершение стороны согласились поддерживать активный диалог и тесное сотрудничество в рамках инициативы "Зелёная Центральная Азия".

Справочно: "Зелёная Центральная Азия" - это региональная инициатива МИД ФРГ, направленная на поддержку государств ЦА и укрепление регионального сотрудничества в области борьбы с изменением климата и охраны окружающей среды.

В рамках данной инициативы запускаются региональные проекты по управлению климатическими рисками и водными ресурсами в ЦА, для реализации которых германской стороной и международными партнёрами планируется выделение свыше 26 млн евро".