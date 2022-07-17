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Динара Кемелова встретилась с главой программы "Зелёная Центральная Азия"

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- Бакыт Стамов
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Заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова приняла регионального представителя Германского общества по международному сотрудничеству, руководителя программы "Зелёная Центральная Азия" Каролину Милоу.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ходе реализации инициативы МИД ФРГ "Зелёная Центральная Азия", в том числе о реализуемых в рамках неё региональных проектах по адаптации к изменению климата, мониторингу и моделированию ледников, обсуждению взаимовыгодного водно-энергетического механизма и управлению климатическими рисками, а также о планируемом в 2023 году региональном проекте по управлению водными ресурсами в Центральной Азии с учётом климатического воздействия.

Заместитель министра Кемелова, отметив значимость инициативы "Зелёная Центральная Азия" в условиях изменения климата и готовность кыргызской стороны к дальнейшему сотрудничеству в рамках данной инициативы, обратила внимание на важность достижения практических результатов.

В данном контексте она предложила реализовать пилотные инфраструктурные проекты по строительству малых ГЭС, защите ледников, развитию горных сёл в рамках принятой по инициативе КР резолюции 76-й ГА ООН об объявлении 2022 года "Международным годом устойчивого горного развития" и указа президента КР Садыра Жапарова "Об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости", обеспечению доступа жителей сельских регионов КР к чистой питьевой воде, в т.ч. путём передачи техники для бурения водяных скважин и строительства систем водоснабжения, развитию устойчивого к засухе сельского хозяйства для повышения продовольственной безопасности, а также внедрению климатически устойчивых технологий водопользования и ирригации.

В завершение стороны согласились поддерживать активный диалог и тесное сотрудничество в рамках инициативы "Зелёная Центральная Азия".

Справочно: "Зелёная Центральная Азия" - это региональная инициатива МИД ФРГ, направленная на поддержку государств ЦА и укрепление регионального сотрудничества в области борьбы с изменением климата и охраны окружающей среды.

В рамках данной инициативы запускаются региональные проекты по управлению климатическими рисками и водными ресурсами в ЦА, для реализации которых германской стороной и международными партнёрами планируется выделение свыше 26 млн евро".


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URL: https://www.vb.kg/420529
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