В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера

В Сети появилось фото первой американской женщины-трансгендера Рейчел Левин, ставшей адмиралом в США.

Левин запечатлена вместе с заместителем помощника министра ядерной энергетики США Сэмом Бринтоном, который также является трансгендером, во время приема в посольстве Франции в Соединенных Штатах, организованного в честь годовщины для взятия Бастилии.

Рейчел Левин получила звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США в 2021 году, став первым трансгендером в этой должности.

Источник: lenta.ru