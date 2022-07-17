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В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера

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В Сети появилось фото первой американской женщины-трансгендера Рейчел Левин, ставшей адмиралом в США.

Левин запечатлена вместе с заместителем помощника министра ядерной энергетики США Сэмом Бринтоном, который также является трансгендером, во время приема в посольстве Франции в Соединенных Штатах, организованного в честь годовщины для взятия Бастилии.

Рейчел Левин получила звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США в 2021 году, став первым трансгендером в этой должности.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/420531
Теги:
США, трансгендеры
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