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Турнир по мини-футболу посвятили 30-летию нацгвардии Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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На базе государственного учреждения "Спортивный клуб Армии" Министерства обороны Кыргызской Республики состоялся финальный турнир по мини-футболу и волейболу на Кубок командующего Национальной гвардией Вооруженных Сил Кыргызской Республики, приуроченный к 30-летию Национальной гвардии ВС КР.

По сообщению управления информационного обеспечения МО КР, в турнире приняли участие сборные команды Министерства обороны КР и Генерального штаба ВС КР, Сил воздушной обороны, Национальной гвардии ВС КР, а также команды от войсковой части 83101 и Военного института ВС КР.

Первое место по мини-футболу завоевала сборная команда Сил воздушной обороны ВС КР, а по волейболу победителем соревнований стала сборная команда Министерства обороны и Генерального штаба ВС КР.


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URL: https://www.vb.kg/420532
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