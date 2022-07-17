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В Вологодской области молодая женщина родила четвертую двойню подряд

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- Светлана Лаптева
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Жительница Вологодской области четвертый раз подряд стала мамой двойни, женщине всего 24 года, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Все восемь детей 24-летней жительницы Грязовецкого района Вологодской области появились на свет в местном перинатальном центре.

Как отметили врачи, семья не прибегала к процедуре ЭКО, все беременности протекали без осложнений, а роды проходили естественным путем.

"Четвертые многоплодные роды подряд - за 30 лет своей работы я такого не встречал, да и мои коллеги тоже. Были две двойни подряд, но чтобы четыре и в таком молодом возрасте, – молодой маме 24 года, – это экстраординарный случай", - рассказал заведующий акушерским физиологическим отделением перинатального центра, врач-акушер-гинеколог Михаил Силичев.

https://deti.mail.ru/news/v-vologodskoy-oblasti-molodaya-zhenschina/


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URL: https://www.vb.kg/420533
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