В Вологодской области молодая женщина родила четвертую двойню подряд

Жительница Вологодской области четвертый раз подряд стала мамой двойни, женщине всего 24 года, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Все восемь детей 24-летней жительницы Грязовецкого района Вологодской области появились на свет в местном перинатальном центре.

Как отметили врачи, семья не прибегала к процедуре ЭКО, все беременности протекали без осложнений, а роды проходили естественным путем.

"Четвертые многоплодные роды подряд - за 30 лет своей работы я такого не встречал, да и мои коллеги тоже. Были две двойни подряд, но чтобы четыре и в таком молодом возрасте, – молодой маме 24 года, – это экстраординарный случай", - рассказал заведующий акушерским физиологическим отделением перинатального центра, врач-акушер-гинеколог Михаил Силичев.

https://deti.mail.ru/news/v-vologodskoy-oblasti-molodaya-zhenschina/